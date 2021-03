Droonidevahelise interneti lahendus saab teadaolevalt Eesti esimese kosmosevaldkonna patendi

Tegemist on esimese Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaatoris (ESA BIC Estonia) osalemise ajal välja arendatud tehnoloogiaga, mis läheb patenteerimisele, teatas Tartu Teaduspark.

Uus tehnoloogia võimaldab paremat sidet, täpsemat asukohateabe edastamist, juhtimist ja kontrolli seadme üle ka siis kui see on lakanud töötamast. See toob uuele tasemele seadmete vastupidavuse suurendades samaaegselt ohutust ning võimaldades uusi rakendusi.

Need funktsioonid on olulised mehitamata õhusõidukite liikumise korraldamiseks (Unmanned Aircraft Systems, UTM) kui tegevus toimub väljaspool nägemisulatust. Ühtlasi on need eelduseks, et tulevikus saavad erinevaid ülesandeid täitvad droonid turvaliselt õhuruumis liikuda omavahel suheldes ehk droonide internetti kasutades.

SKYCORP tegevjuhi Marek Alliksoo sõnul sai idee alguse soovist oma vesinikdroonidega luua terviklik ökosüsteem, kus side- ja juhtimiskanalid on muudetud töökindlamaks mitme paralleelse süsteemi integreerimisel. Eesmärk on tagada seadme turvalisus ja autonoomsus. «Panime tähele, et nii lihtsamad kui ka kõrgetasemelisemad droonid jäävad aeg-ajalt kadunuks ja sellest inspireerituna on uus süsteem loodud sobima kõigile seadmetele. Me peame õhuruumis kõik omavahel läbi saama ja see on üks võimalikest lahendustest,» täpsustas Alliksoo.

Tartu Teaduspargi äriarendusteenuste koordinaator ja ESA BIC Estonia eestvedaja Sven Lilla rõõmustab, et inkubatsioonis olevad ettevõtted mõtlevad kastist välja ning katsetavad tulemuste saavutamiseks erinevate tehnoloogiate kombinatsioone. «See on ideaalne näide, kuidas heast mõttest kasvab välja suurepärane unikaalsel teadmusel põhinev lahendus. Loodame, et SKYCORP edu kannustab ka teisi iduettevõtteid kandideerima kosmose äriinkubaatorisse,» kutsub Lilla üles ettevõtteid liituma ESA BIC Estonia programmiga.