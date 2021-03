OPEC tegi Venemaale ja Kasahstanile naftatootmisel erandi

OPEC otsustas säilitada aprillis senise tootmise kärpemahu kõikides liikmesriikides. Erandiks said Venemaa ning Kasahstan, kes võivad tootmist suurendada vastavalt 130 000 ja 20 000 barreli võrra päevas.

Kogunemisel tõdeti, et pärast eelmise aasta aprillikuist kohtumist kuni jaanuari lõpuni on OPEC ning partnerriigid vähendanud naftatootmist 2,3 miljardi barreli võrra, mis on organisatsiooni hinnangul aidanud turgu tasakaalustada.