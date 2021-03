Pea veerand väike- ja keskmisi ettevõtteid ootab käibe langust

Vakulenko sõnul on positiivne, et vaatamata mullusele majanduslangusele on rohkem ettevõtteid, kes ootavad käibekasvu, kui neid, kes prognoosivad langust.

Optimiste on ka

Tõelisi optimiste ehk VKE-sid, kes prognoosivad tänavuseks aastaks üle 15-protsendilist käibekasvu, on kõige rohkem tööstus-, kaubandus- ja ka ehitussektoris (kõigis 14 protsenti vastanutest). «Uuringu põhjal on ehituses signaalid vastuolulised, kus osad VKE-d on surve all ja teised näevad olukorras võimalusi,» kommenteeris Vakulenko.

Endiselt häirib kõrge maksukoormus

«Hea on teada, et töötajate oskuste ning tehnoloogilise arengu võimekusega on VKE-d rahul. Kuid maksukoormust on VKE-d aastaid tajunud oma tegevuse ühe suurima probleemina. See on tihedalt seotud koormava seadusandluse ja liigse bürokraatia murega, sest mõne inimesega ettevõttes käib maksude ja seadustega tegelemine põhitööaja arvelt ning täiskohaga raamatupidaja palkamine pole ettevõttele jõukohane,» rääkis Vakulenko. Siiski on aastatega kõrge maksukoormuse probleem pidevalt vähenenud ja koroona-aastal ei olnudki see esmakordselt kõige põletavam küsimus.