Hiina seadis aasta majanduskasvu eesmärgiks enam kui kuus protsenti

Hiina teatas mullu, et on saavutanud ammuse eesmärgi tõsta kogu oma rahvas üle vaesuspiiri, mis defineeritakse kui alla 2,3 dollari jääv päevane sissetulek. Maailmapanga teatel on Hiina alates 1970. aastate turureformidest toonud äärmisest vaesusest välja üle 800 miljoni inimese.

Kriitikud pole aga tulemusega rahul ja on osutanud, et vaesuspiir on madal ja selle kõrvaldamiseks loodud fondides on väidetavalt esinenud korruptsiooni. Samuti on tõstatatud igipõline küsimus, kas ametlikke andmeid saab usaldada.