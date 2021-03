KredExi kriisimeetmed lähevad uuesti käiku

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et KredEx jätkab sel aastal kriisimeetmetega väiksemas mahus. «Vajadus likviidsuslaenude järele on vähenenud ja me suuname oma fookuse laenukäendustele, mis on efektiivseim maksumaksja raha kasutus. Nii leevendame majanduskriisi riigi ja erasektori ühise panuse kaudu,» ütles Sutt.