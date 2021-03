VIDEO ⟩ Viru keskuses pandi maskivastasel käed raudu

G4Si kommunikatsioonijuht Reimo Raja sõnul kohtasid turvatöötajad maskivastast juba varem. «Esimene kokkupuude selle isikuga oli turvatöötajatel peale kella 15.30. Keskusesse tuli noormees, kes keeldus maski kandmisest ja keeldus ka põhjendamast, miks ta maski ei kanna. Turvatöötajad vestlesid temaga. Kuna keskuse sisekorraeeskiri ei luba ilma maskita seal viibida, siis saatsid turvatöötajad noormehe välja,» selgitab Raja juhtunut.

«Hetke pärast tuli isik keskusesse tagasi, liikudes seal tahtlikult ilma maskita, provotseeris turvatöötajaid ja keeldus täitmast nende korraldusi. Turvatöötajad otsustasid noormehe taaskord välja saata,» lisas Raja.

Teisel korral muutus korrarikkuja aga agresiivseks. «Isik hakkas turvatöötajatele vastu, mistõttu peeti ta kinni. Kinnipidamise käigus isik rabeles ja osutas vastupanu. Kohale kustuti politsei, kes noormehega vestles ja ta keskusest välja saatis,» kirjeldas Raja Postimehele.

G4Si teatel on sellised juhtumid pigem erandlikud. «Rõhutame, et taolised intsidendid on siiski üksikjuhtumid. Järjest rohkem kaubanduskeskuste külastajaid kannab eeskujulikult näomaski. Mõni üksik keeldub maski kandmisest põhimõtteliselt, kuid need olukorrad lahendatakse rahumeelselt ning inimene lahkub keskusest või paneb maski ette.»

Ka tuletab turvafirma meelde, et maski kandmise nõudmine on eraettevõtte territooriumil igati seaduslik. «Turvatöötajate ülesanne on kontrollida kaubanduskeskuses kehtestatud reeglite täitmist, sealhulgas maski kandmise kohustust. Kui reegleid ei järgita, on kaubanduskeskuse turvatöötajatel õigus reeglite rikkujate liikumist keskuses piirata. Eraettevõtjatel täielik õigus kehtestada oma territooriumil enda ja teiste turvalisuse tagamiseks vajalikke käitumisnorme,» rõhutab G4S.