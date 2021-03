Koolitaja soovitab: kuidas taltsutada oma sisemist kriitikut

Muuhulgas sellise jutuga alustab Ethan Kross napilt kuu tagasi ilmunud suurepärast raamatut «Chatter», mis räägib häälest, vestlustest iseendaga meie kõigi peades. Miks see jutt on tähtis? Sest viimaste aastate uuringud näitavad, et kui kogeme stressi, pinget, siis võib endasse vaatamine ja oma peas toimetava hääle kuulamine teha rohkem kahju kui kasu.

Tähtsal hetkel annab enesekindlus alla, ülemäärane eksimine, valede otsuste tegemine või otsuste tegemata jätmine. Või veel enam – enneaegne vananemine.

Kross väidab, et sellele kõigele on eelnenud negatiivsete mõtete ja emotsioonide laviin oma peas, mis on muutnud inimestele omase võimekuse ennast ja oma tegevust analüüsida pigem nuhtluseks ja needuseks. Mis on pannud ohtu meie suhted, võimekuste realiseerimise, tuleviku.

Ehk lühidalt, meil kõigil on peas hääl, diskussioonid, vestlused, ütlused iseendaga, mis pinge olukorras kipuvad kalduma negatiivseteks ning mis võivad muuta meid sisuliselt teovõimetuks või seda vähemasti tugevasti pärssida.

Kuidas oma sisemist kriitikut taltsutada

Need olukorrad ja hääl on meile ilmselt kõigile tuttavad. Põnevam on ehk tuua välja need tööriistad, meetodid, mida kasutades saab hääle negatiivset mõju vähendada. Niisiis, mida teha siis, kui meie sisemine kriitik hakkab meile liiga tegema:

1. Räägi endaga kolmandas isikus. Ehk distantseeri ennast häälest ja sellest, mida ta ütleb. «Raimo, Sa peaksid minema sinna ja tegema seda.» See vähendab riski «mäletsemisele» ehk sündmuse ja jama üha uuele kordamisele-üle elamisele.

2. Nõuanne sõbralt. Kujuta ette, et oled iseenda kõige parem sõber ja anna endale siis nõu. Ehk mis nõua annaks kõige parem sõber? Triki teeb jällegi ära distantseerumine endast, häälest, oma seotusest raske kogemusega.

3. Raamista eesootav sündmus väljakutseks. Interpreteeri potentsiaalselt ohtlik ja hirmutav sündmus teisiti – ma oled sarnases olukorras varem olnud ja hakkama saanud ja pealegi – see on põnev!

4. Laienda perspektiivi, tee ränne ajas. Hääl meie peades tahab kitsalt keskenduda olemasolevale hetkele ja probleemile, mida just praegu kogeme. Loomulik vastumürk sellele on laiendada pilti, pannes sündmuse laiemasse konteksti ja laiendades ka ajaraami. Kuidas on sarnases olukorras hakkama saanud teised? Kuidas see sündmus paistab sulle tagasivaates 10 kuu või 10 aasta pärast?

5. Mõtesta ümber keha ärevus. Kui enne olulist sündmus hakkab kõhus keerama või peopesad higistama, kui pulss tõuseb üles, siis … su keha valmistub pingutuseks. Ja see on hea asi!

6. Muuda vaatenurka. Kujuta ennast ette piltlikult öeldes kärbseks laes, kes praegust sündmust kuskilt ülevalt vaatab. Ja proovi aru saada, miks see tegelane seal all nii tunneb nagu ta just tunneb. See võimaldab viia tohkem tähelepanu emotsioonidelt ära sündmusele – mis toimub ja kuidas see kõrvalt paistab.

7. Kirjuta. Kui oled keset negatiivsete emotsioonide virr-varri, võta pastakas ja kirjuta. Kirjuta sellest, mida sa tunned ja mõtled. 15-20 minutit. Ära muretse õigekirja pärast, lihtsalt lase kõik välja. Kehastudes kirjutajaks kehastume ka kõrvalvaatajaks. Ja see aitab.

8. Ebausk ja rituaal. Kui usud seda, et punased sokid aitavad sul teha paremat esinemist, siis … päriselt need ka aitavad. Nii veider kui see ka pole. Samamoodi aitavad häält peas vaigistada rituaalid, olgu nad kuitahes tobedana tunduvad.

9. Vaata pilti oma kallimatest. Need pildi meenutavad sulle, et on inimesi, kes sinust hoolivad.

10. Loo korda, jaluta looduses ja otsi wow-elamusi. Korista. Kui me suudame luua korda enda ümber, siis kinnistub peas ka uskumus, et suudame ka muude asjadega hakkama saada. Ja looduses käimine, õigupoolest isegi looduse piltide või filmi vaatamine rahustab häält meie peas tuntavalt. Ning otsi elamusi, mis paneks sind ütlema: wow!!

Hääl meie peas võib olla meie parim sõber ja toetaja. Ent pinge, stressi olukorras võib temast saada meie valusaim kriitik. Temaga vaidlemine või ka enda võltpositiivsusesse üles kloppimine võib lõppeda kehvasti. Parem vali eespoolt 1-2 tegevust, mis sulle ja olukorda paremini sobivad ning proovi. Me pole oma hääle orjad.