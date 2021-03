Kes saab aasta ettevõtjaks?

Eestis on aasta ettevõtjat valitud 2008. aastast iseseisva žürii poolt. EY Eesti Aasta Ettevõtja konkursi eesmärk on tunnustada kirge ja tahtejõudu, mis peitub Eesti ettevõtjates.

EY Eesti Aasta Ettevõtja 2021 žüriisse kuuluvad Aavo Kokk (US Real Estate), Kaidi Ruusalepp (Funderbeam OÜ), Marika Priske (Sotsiaalministeerium), Meelis Atonen (Tavid AS), Reet Roos (Inspired Universal McCann OÜ) ja Viljar Arakas (EFTEN Capital AS) ning Kaarel Kotkas (Veriff OÜ, EY Eesti Aasta Ettevõtja 2020). EY Eesti Aasta Ettevõtja konkursi koostööpartnerid on Lexus, LHV, Creditinfo ja Postimees Grupp.