Euroopa Komisjon tahab anda töötajatele vahendid õiglase palga nõudmiseks ja õiguste maksmapanemiseks

Palgalõhevastane protest. Eesti suurele soolisele palgalõhele on juhitud tähelepanu ka Euroopa Komisjoni riigipõhistes soovitustes. FOTO: Ants Liigus

Euroopa Komisjon esitas täna tasustamise läbipaistvust puudutava ettepaneku, mille eesmärk on tagada, et ELis makstakse naistele ja meestele võrdse töö eest võrdset tasu. Palkade läbipaistvus on president von der Leyeni üks poliitilistest prioriteetidest.