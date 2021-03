Netflix tuli välja oma Tiktoki klooniga, mis pakub naljakaid videoid

Fast Laughs on Netflixi rakenduses praegu saadaval vaid iOS-i seadmetele valitud riikides. See näeb välja nagu Tiktok või Instagram Reels ja seal mängivad lühikesed videoklipid erinevatest filmidest ning saadetest, kirjutab The Verge.

Netflix on viimastes tuluaruannetes toonud välja Tiktoki oma suure konkurendina, mis tähendab, et samasuguses stiilis videoklippide pakkumine on voogedastusplatvormi jaoks loogiline samm. Netflix ja Tiktok ei tooda küll samasugust sisu, aga kui inimesed Hiina videoplatvormil rohkem aega veedavad, siis vaatavad nad vähem filme ja sarju. Samuti annab see Netflixile võimaluse näidata, kui palju sisu nende platvormil on.