Valitsus kaalub 835-miljonise kriisiabi jäägi ülekandmist sellesse aastasse

Eelarveaasta lõppemise tõttu pandi meetmed aga pausile ning 31. detsembril teatas Kredex, et lõpetab ajutiselt erakorraliste kriisimeetmete menetlemise.

Maaelu Edendamise Sihtasutusele (MES) eraldatud 200 miljonist oli MES-i juhatuse esimehe Raul Rosenbergi sõnul möödunud aasta lõpuks läbi laenude, käenduste ja kapitalirendi kasu saanud 469 projekti. Laenuraha on kasutamata veel 14,5 miljonit eurot, märkis ta riigikogu maaelukomisjoni istungil jaanuaris.

Eelmise valitsuse liikmed otsustasid möödunud aasta 8. detsembri kabinetinõupidamisel, et Kredexi, MES-i ning turismiettevõtjatele suunatud kriisimeetmetega jätkatakse ka järgmisel aastal ning 7. jaanuari valitsuse pressikonverentsil ütles rahandusminister Martin Helme, et tema uskumist mööda on valitsus Kredexi kriisitoetuste jätkamise tingimuste aruteluga lõpusirgel.