Ettevõtjad: vaid EMTAKi koodide alusel toetuste määramine on ebaõiglane

Rahva Raamatu juhatuse esimehe Viljar Otsa sõnul on pelgalt koodipõhine lähenemine toetuse saamiseks ettevõtjate suhtes ebavõrdne kohtlemine ning vaadata tuleks ka ettevõtete tegevuse sisulist pooolt. «Meil on lisaks raamatupoodidele restoran Literaat ja kaks kohvikut, mis on seaduse mõistes käsitletavad kui eraldi ettevõtted, kuid toetusi me ei saa,» kirjeldas Ots. «Söögikohtades on meil hetkel 31 töötajat, mullu tasusime nende pealt enam kui 150 000 euro eest tööjõumakse. Meie toitlustusettevõtete käive langes piirangute ajal kokku 95 protsenti ja kuigi oleme täitnud kõiki riigi poolt toitlustusasutustele seatud nõudmisi, siis toetuste saamiseks me miskipärast ei kvalifitseeru.»