Tuntud elektroonikapood müüs uue arvuti pähe kasutatud seadme

Eesti elektroonikapoes Klick väljapanekuga tutvudes märkas tarbija soovitud sülearvutile sooduspakkumist. Sildile oli hinna 649,99 euro juurde märgitud allahindlus ja uus hind 599,99 eurot. Kaupluse töötaja sõnul oli allahindlus seotud asjaoluga, et konkreetne toode on 2019. aasta mudel ning tegemist on viimase eksemplariga sellest tootesarjast.

Kaupleja teatas enne hinna tasumist, et sülearvutit on remonditud, kuna arvuti on olnud varem kasutuses, kuid kinnitas, et arvuti vastab uue toote kriteeriumitele.