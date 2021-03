Swedbank tõi turule täiendavaid investeerimisfonde

Swedbank Robur Savings Funds on fondifondid, mis on kokku pandud Roburi indeksfondide baasil, hajutades riske nii erinevate regioonide kui ka sektorite vahel, teatas pank.

Uusi Swedbank Robur Savings Funds fonde on neli – Swedbank Robur Savings Fund 10, 30, 60 ja 100. Numbrid tähistavad aktsiafondide osakaalu konkreetse fondi portfellis.

Swedbank Roburi eesmärk on teha pikaajalisi investeeringuid vastutustundlikesse osalustesse, millel on globaalsel tasandil head väljavaated ja potentsiaali struktuurseks kasvuks. Roburi investeerimisfilosoofia on rajatud fundamentaalanalüüsile ja riskikontrollile.