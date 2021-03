Vaktsiinipuuduses tärkab vaktsiinide must turg

Paljudes Euroopa Liidu (EL) riikides on koroona vastu vaktsineerimine alanud aeglaselt ja rohke infomüra saatel: ühelt poolt nõutakse rohkem kaitsesüste, teisalt pole kuskilt saada massvaktsineerimise avamiseks vajalikke doose. Piiratud pakkumise üks varjukülgi on ka musta turu teke.

Nii teatas Euroopa Pettusvastane Amet veebruaris avaldatud raportis, et mitmele Euroopa Liidu liikmesriigi valitsusliikmele ja tervisesektori tippametnikule on liginenud eravahendajad, kes väidavad, et neil on võimalik pakkuda näiteks Indias, Aafrikas või Lõuna-Ameerikas toodetud vaktsiini.