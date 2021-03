Solaride päikeseauto ehitus saab 180 000 euro suuruse rahasüsti

Solaride-i inseneeriavaldkonna juhtivmentor Tiit Liivik leiab, et Solaride-i programm ning riigi ja Tehnopoli liitumine projekti toetajaskonnaga on oluline samm valdkonna edendamisel. «Tehnoloogiavaldkonnas arvestatava pädevuse saavutamiseks ei piisa ainuüksi kõrgharidusest. Praktiline töökogemus peaks olema inseneeriaõppe pärisosa. Noortel on küll teoreetilised teadmised ja guugeldamisoskus, ent nende reaalsesse ellu rakendamine on vähestele jõukohane. Näen igapäevaselt, kui positiivne mõju on Solaride projektil noorte arengule,» sõnas Liivik, kes on muuhulgas Eesti ühe silmapaistvama tehnoloogiaettevõtte Starship Technologies asutaja-insener.