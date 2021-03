SpaceX teatas veel ühe raketi plahvatamisest pärast katselendu

«Selliste testide puhul ei mõõdeta edu kindlate eesmärkide täitmisega, vaid sellega, kui palju me sellest õpime, mis annab meile infot ja parandab edu tõenäosust tulevikus,» teatas SpaceX juba enne ühte varasemat katselendu ja märkis, et Starshipi arendamine käib hoogsalt.