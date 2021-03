«Osa teisest sambast laekuva rahaga makstakse tagasi varem võetud tarbimislaene. Kahjuks on kogemused näidanud, et selline võlgade vähendamine on ajutine lahendus ning lühikese perioodi pärast on need inimesed sunnitud taas uusi laene võtma,» nentis Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar tänasel majanduse rahastamist käsitleval seminaril.