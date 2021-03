Jaapani miljardär tahab kaheksa inimest endaga kosmosereisile kaasa võtta

Kosmosereis viiks 10-12 inimest SpaceX-i Starshipi raketiga Kuuni ja tagasi Maale. Maezawa kutsub üles huvilisi oma nime kirja panema . Registreerimine on avatud 14. märtsini ja maiks on planeeritud tervisekontrollid ning vestlused kandidaatidega.

Murekohaks on aga see, et SpaceX tegelikult pole veel valmis inimesi Kuuni lennutama. Starshipi prototüüpide testlendudega ollakse alles algfaasis. Sel aastal on kaks katsetust lõppenud plahvatustega. SpaceX-i juht Elon Musk usub aga, et 2023. aastaks on rakett valmis.