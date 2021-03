Norra naftafond müüs suurema osa Tallinki aktsiatest

Väärtpaberiregistri andmetest selgub, et Norra valitsus on müünud alates 30. jaanuarist kuni 27. veebruarini 932 647 Tallinki aktsiat, mille koguväärtus ulatub praeguse aktsia hinna juures 636 065 euroni. Norra naftafondil on nüüd alles 446 264 Tallinki aktsiat.