Viru Keskuse juht: riigil võiks olla koos piirangutega ka toetusmeetmed

Kogermanni sõnul korraldasid kaupmehed kiiresti töö ümber ja võtsid kasutusele kulukaid täiendavaid meetmeid, mille mõjuhinnangut ei jõudnud aga tekkida. «Kuid loomulikult järgime valitsuse otsust ja anname endast parima, et üheskoos saada viirusest võitu,» lausus ta.

Kogermanni sõnul on nende keskus terve aasta pingutanud viiruse tõkestamise nimel ning möödunud nädalal liituti Eesti Kaupmeeste Liidu avaliku kokkuleppega ja rakendati täiendavaid, seadusandlusest rangemaid eneseregulatsiooni meetmeid. «Oleme kokku leppinud nende meetmetega jätkata terve märtsikuu, et tagada turvaline ostukeskkond,» lausus Kogermann.

«Loodame, et riik mõistab, et olukord on kaupmeestele raske ja tuleb ka meile kiiremas korras appi. Elementaarne oleks, kui riik piirangute kehtestamisel avaldaks kohe ka konkreetsete toetusmeetmete paketi, arvestades sektori töötajate suurt arvu ja mõju Eesti majandusele,» leidis Kogermann.