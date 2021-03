NASA kulgur viis Marsile tagasi punaselt planeedilt pärinenud meteoriidi

Kaheksa kilogrammi kaaluv meteoriit saabus Maale Marsilt ja on 450 miljonit aastat vana. See avastati 1999. aastal Omaanis ja on alates 2000. aastast olnud Briti loodusmuuseumis, kirjutab Gulf News.

450 miljonit aastat tagasi põrkas Marsiga kokku asteroid või komeet, mille tagajärjel lendasid tükikesed punasest planeedist kosmosesse. 450 000 aastat tagasi maandus rohekashall meteoriit tänapäeva Omaani territooriumile.

Marss FOTO: NASA/JPL-Caltech HANDOUT/EPA/Scanpix

Tegemist on esimese korraga kui meteoriit on n-ö koju tagasi viidud. Kivitükk viidi Perseverance’iga Marsile, kuna seda kasutatakse kulguri instrumendi SHERLOC kalibreerimise materjalina. SHERLOC-il on kaamera ja ülitäpne laser, mis võimaldavad Marsi pinnases otsida orgaanilisi molekule, mineraale ja potentsiaalseid elumärke. SHERLOC kalibreeritakse meteoriidiga Marsil, et see oleks töökorras enne kivimiproovide analüüsimist.

Perseverance maandus Marsil 18. veebruaril. Tegemist on viienda kulguriga, mille NASA on lähetanud punast planeeti uurima.

Marss FOTO: /Cover-Images.com/NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/Scanpix

Lisaks elu märkide otsimisele valmistavad Perseverance'i uuringud ette ka võimalikku mehitatud lendu Marsile ja ehk lõpuks ka koloonia asutamist. Selleks on kulguriga kaasas muu hulgas seade, millega katsetatakse hapniku valmistamist Marsi atmosfääris leiduvast.