Eesti firma võitis rahvusvahelisel kosmoserakenduste konkursil esikoha

«Selle aasta võistlus oli erakordne ja õnnitlen kõiki võitjaid,» ütles GSA tegevdirektor Rodrigo da Costa. «MyGalileoSolution ja MyGalileoDrone võistlustel on oluline roll Galileo kasutuselevõtu soodustamisel aina rohkemates turusegmentides. GSA ja tulevikus Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Agentuuri roll on suurendada Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet, toetades uuenduslikke ettevõtjaid ja idufirmasid. Need kaks võistlust aitavad meil just seda teha,» sõnas Costa.