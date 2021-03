Põllumajandussektorile eraldatava toetuse tingimused said paika

Allkirja said nii põllumajandussektori erakorralise toetamise tingimused kehtestav ministri määrus kui ka suunis MES nõukogule omavahenditest 3,8 miljoni euro eraldamiseks toetuse maksmiseks. «Tegemist on olulise sammuga õigusliku raamistiku loomisel, et toetuse teemaga kiirelt edasi liikuda ja võimalikult ruttu ka väljamakseteni jõuda,» selgitas Kruuse.