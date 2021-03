Uuring: Eestis on kaugtööl ligi 70 protsenti töötajatest

Sarnaselt eelnevatele uuringutele eelistaks üle poole vastanutest töökorraldust, mis võimaldaks osaliselt kodukontoris ja osaliselt ettevõtte kontoris töötamist, veerandi jaoks on eelistuseks töö ainult kodukontorist.

2021. aasta veebruari teise poole seisuga, mil koroonaviiruse nakatunute arv on jõudsal tõusuteel, töötab ainult kodukontorist 35 protsenti, ainult ettevõtte kontorist 23 protsenti ning vaheldumisi 32 protsenti vastanud töövõtjatest. Kaugtöö korraldust oma organisatsioonis hindab heaks või väga heaks üle 70 protsendi tööandjatest ja töövõtjatest.

Tehnilised võimalused on küll laialdaselt kasutusel, aga esimesteks töövahenditeks on jäänud traditsioonilised kommunikatsioonikanalid. Kolleegidega suhtlemiseks ja info hankimiseks kasutatakse kaugtööd tehes kõige enam (80 protsenti) e-posti, järgnevad telefonikõned (75 protsenti), suhtlusvõrgustikud Skype, Slack, Messenger jm (62 protsenti), videokõned (56 protsenti) ning näost näkku suhtlus ja ettevõtte siseveeb (mõlemad 26 protsenti).

Kaugtöö eeliste osas erinevad töövõtjate ja tööandjate arusaamised rohkem. Töötajad nõustuvad eeskätt väidetega, et kodukontorist töötamine aitab säästa aega ja raha, võimaldada paremini töö- ja eraelu ühildada ja toetab keskkonnahoidu.

CV-Online teenindus- ja turundusjuhi Maris Viirese sõnul on hea näha, et tööandjad on mõistlikult käitunud ning kodukontoris töötamist võimaldatakse väga laialdaselt. «Kaugtöö võimaldamist peavad oluliseks veel enamad, 86% töövõtjatest ja 88% tööandjatest, aga reaalsuses ei ole nii suurel määral kodukontori võimaluse pakkumine arusaadavatel põhjustel võimalik.»