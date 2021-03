Kiik kaubanduskeskuste piiramisest: praegu pole aeg, kus käia kaupu uudistamas

Talvise koroonalaine ajal on Eesti ka koroonapiiranguid leevendanud, kuid nüüd kehtestanud viimase poole aasta karmimad meetmed. «Tegelikult ei olnud kuigi palju neid eksperte, kes oleksid näinud niivõrd kiiret viiruseleviku tõusu. Aga me teadsime loomulikult, et iga leevendus toob kaasa teatud kontaktide arvu kasvu,» selgitas sotsiaalminister «Aktuaalse kaamera» otsestuudios.

Kiik möönis, et jaanuaris piiranguid lõdvendama minnes eksiti. «Ühest küljest oli leevendusi ilmselt palju, teisest küljest on ka ohutaju ühiskonnas niivõrd palju madalam. Praegu oleme olukorras, kus meil tõesti tuleb olla oluliselt rangem, kui me tegelikult seda sooviksime.»

Valitsuse tänase otsuse järel on näiteks toidu-, prilli- ja lemmikloomakauplustel leebemad piirangud kui muude kaupade müüjatel. «Loogika on see, et inimesed peavad saama soetada neid kaupu ja tooteid, mis on eluks vajalikud. Söök kahtlemata seda on – nii inimese kui lemmiklooma jaoks. Samamoodi saab rääkida ka apteekidest,» selgitas sotsiaalminister.

«Aga kõikvõimalik poodlemine - pere või sõpradega kaubanduskeskussesse minemine - tuleb ära lõpetada. Praegu pole aeg, kus vaadata, kas tahta üht, teist või kolmandat asja. Praegu on aeg, kus olla rohkem kodus, liikuda värskes õhus, teha võimalusel kaugtööd ja õppida distantsilt,» pani minister inimestele südamele.

Kiige sõnul oli laual ka variant kaubanduskeskused täitsa kinni panna. «Arutasime tõesti seda pikalt: nii täna hommikul kui ka pärastlõunal. See käik on meil veel varuks. Kaubanduskeskused on omajagu ise pingutanud. Ja me teame, et nädalavahetus on see aeg, kus minnakse ekstra poodlema.»

Sama efekti loodab valitsus ka toitlustuskohtade piirangutest. «Kui me kell kuus õhtul lõpetame restoranis istumised, siis kindlasti jääb vähemaks igasugu sünnipäevaüritusi ning koosviibimisi,» rääkis Kiik.

Ähmane kohustus

Valitsus käis piirangutepaketis välja ka järelvalve tõhustamise. Ministri sõnutsi tuleb selleks teha ka seadusandlikke muudatusi. «Praegune valitsuse korraldus annab juriidiliselt inimesele mitu võimalust: maski kanda, katta nina ja suu muul viisil, aga samamoodi on võimalus seda teatud juhtudel ka mitte teha. Korraldust tuleks konkretiseerida. Ma arvan, et õige oleks kehtestada maskikandmiskohustus. See eeldab muidugi, et meditsiinilistel põhjustel seda tegema ei pea, aga see on kaduvväike osa ühiskonnast. Valdav osa inimesi peaks kandma maski kõigis siseruumides liikumisel.»