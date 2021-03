Ülemiste näitab nüüdsest reaalajas keskuse täituvust

Ülemiste keskuse turundusjuhi Tiia Nõmme sõnul on keskuses sellest nädalast kasutusele võetud mitmeid meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks: maski kandmine on kohustuslik, turvatöötajate arv on kahekordistunud, suletud on puhkealad ning piiratud on ka istekohtade kasutust. Lisaks eelnevale on välja lülitatud üldkasutatav wifi ning peatatud kõik turunduskampaaniad.

«Uudsena on aga võimalik näha keskuse kodulehelt, kas keskuses on vähe või keskmiselt külastajaid või on tegemist populaarse külastusajaga, mil keskuses on inimesi rohkem,» ütles Nõmm, lisades, et kodulehe külastusinfo on reaalajas.

«Lisaks on keskus juba varasemalt loonud tasuta omanimelise äpi, mis aitab keskuses navigeerida, et vajalikud poed lihtsasti üles leida ning oma ostud kiiresti tehtud saada,» rääkis Nõmm.

Nõmme sõnul levib SARS-CoV-2 levib suuresti õhu kaudu, mistõttu on õhupuhtus seatud keskuses prioriteediks. Tehnilise järelvalve ameti poolt antud soovituslik CO2 näit epideemia tingimustes on 800-1000 ppm/m3. Ülemiste keskuses on ventilatsioonisüsteem häälestatud hoidma CO2 taset püsivalt 500–600 ühiku piires.