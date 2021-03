Covid-19 kõrval ähvardab maailma juba uus häda

Nimelt on maailma toiduainete hinnad viimase enam kui kuue aasta kõrgeimal tasemel. Hinnahüppe on teinud praktiliselt kõik alates sojaubadest kuni palmiõlini. Ning põhjuseks Hiina nõudluse suurenemine, tarneahelate nõrkus ning halb ilm, kirjutab Fortune.

Mitmed pangad hoiatavad, et maailm liigub toorainete supertsüklisse. Juba niigi koroonapandeemia toodud majanduslanguses kannatavaid inimesi pitsitab nüüd lisaks ka hinnatõus ja nii mõneski riigis odavnev valuuta.

Selle aasta algusest on protestilaine vallandunud Sudaanis ning Liibanonis ning Tuneesias ei suudeta toitu tagada. Indias mässavad farmerid hindade alandamise katse vastu. Venemaa ning Argentiina on keelanud viljaekspordi, et kodust nõudlust rahuldada.

Isegi rikkad riigid nagu näiteks Araabia Ühendemiraadid kaaluvad osade toiduainete hinnapiiride seadmist.

«Need hinnahüpped on destabiliseerivad mitte ainust sellepärast, et põhjustavad inimestele raskusi, vaid ka sellepärast, et on ootus, et valitsus võtab midagi ette,» lausus Washingtoni mõttekoja Petersoni rahvusvahelise majanduse instituudi analüütik Cullen Hendrix. «Ja selle mõjud kestavad pandeemiast oluliselt kauem,» lisas ta.