Töötukassa nõukogu esimees Peep Peterson ütles, et esitatud ettepanekuga püsitaks töötukassa reservide raamides, kuna meetme suurus on 20 miljonit eurot. See on tema sõnul kiirelt jõustatav ja aprillis saaks maksta palgatoetust märtsikuu eest. Kui aga piirangud peaksid jätkuma ja abimeedet oleks vaja pikendada, siis järgmise kuu jaoks oleks vaja valitsuse rahalist tuge.