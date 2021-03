Eesti kaheksa reformiprojekti saavad Euroopast üle 3,6 miljoni euro

Eestist toetab komisjon kaheksat projekti kokku üle 3,6 miljoni euroga sellistes valdkondades nagu tervishoid, avalik haldus, tootlikkus, konkurentsivõime, maksustamine, finantssüsteemid, kliimamuutustega kohanemine ja keskkonnahoidlik eelarvestamine.

Näiteks said toetust projektid, mille eesmärk on töötada välja raamistik tervishoiusüsteemi tulemuslikkuse hindamiseks, edendada andmepõhist otsuste tegemist valitsuses, suurendada ettevõtete tootlikkust reaalajas toimivate digilahenduste abil, töötada välja uusi gaasi CO2 heite vähendamise meetodeid ning suurendada tehisintellekti kasutamist maksunduses.

Varem on toetust saanud 25 projekti

Varem on Eestist sarnast toetust saanud 25 projekti, millest seitse on praeguseks edukalt lõpule viidud. Toetust on saanud mitmesugused valdkonnad.

Näiteks transpordi ja liikuvuse valdkonnas toetas Euroopa Komisjon Eestit uue riikliku transpordi ja liikuvuse üldkava koostamisel. Projekt hõlmas kõiki transpordiliike ning selle tulemusena loodi simulatsioonivahend, mis aitab teha tulevasi transpordipoliitika otsuseid.

Tervishoiu valdkonnas toetas komisjon Eestit uue haigla üldplaani koostamisel, mis aitab korraldada patsiendikeskset haiglaravi. Projekti abil kaardistati praegust haiglasüsteemi ja töötati välja prognoosimudel, et võtta tervishoiuteenuste planeerimisel arvesse nõudluse ja pakkumise muutusi tulevikus. Projekti lõppeesmärk on luua süsteem, mis tagab õige ravi õigel ajal ja õiges kohas. Tehnilise toe instrumendi kaudu aitas komisjon Eestil koostada ka sotsiaalministeeriumi ja OECD koostöös valminud tööturupoliitika raportit.

Ühtekuuluvuspoliitika ja reformide voliniku Elisa Ferreira sõnul on reformid vajalikud, et parandada ettevõtluskeskkonda, tugevdada tervishoiu-, sotsiaal- ja haridussüsteeme ning suurendada üldiselt liikmesriikide ja sidusrühmade vastupanuvõimet keeruliste probleemide ja üleilmsete kriiside korral. «Tehnilise toe instrument on võimas vahend, mille kaudu toetatakse liikmesriike, et nad saaksid viia ellu kestlikuks majanduskasvuks vajalikke reforme,» lisas volinik.