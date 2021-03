Eesti kasutajateni jõudis Samsungi tarkvarauuendus: nutikelladega saab nüüd vererõhku ja EKGd mõõta

«Südame- ja veresoonkonnahaigused on statistikaameti andmetel number üks surma põhjus Eestis, globaalselt sureb neisse haigustesse WHO andmeil igal aastal üle 17 miljoni inimese, mis on ligikaudu kolmandik kõigist surmadest. Seega on südame ja veresoonkonna tervisel silma peal hoidmine äärmiselt tähtis ja antud uuendus on väike samm selle poole. Muidugi mõistame, et tarkvarauuendus ei ravi kedagi terveks, kuid enda tervise kohta indikatiivse info pidev saamine võib kasuks tulla ja hoiatada kasutajat, kui tema tervisega võib olla probleem. Seejärel tuleb loomulikult pöörduda tervisespetsialisti poole,» selgitas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.