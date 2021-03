Tööandjad: riik peaks tunnistama, et vaktsineerimise korraldus pole efektiivne

Tööandjad teatavad, et on valmis panustama nii logistika korraldamisse kui ka looma võimalused vaktsineerimiseks ettevõtetes kohapeal.

«Kui veel mõni aeg tagasi ei jätkunud vaktsiine, siis tänaseks on lisaks sellele selgeks pudelikaelaks kujunenud vaktsineerimise tehniline korraldus ja kommunikatsioon. Eesti inimesed ja ühiskond ei peaks järjest karmistuvate piirangute all kannatama seetõttu, et vaktsineerimise logistika on puudulik,» ütles tööandjate keskliidu volikogu esinaine Kai Realo.

Nädalalõppudel võiks korraldada massivaktsineerimisi

Tema sõnul peab vaktsineerimise tempo tõusma mitu korda, et ühiskond saaks saavutada veel sel aastal karjaimmuunsuse. «Vajadusel tuleb vaktsineerimise korraldus ja inimeste vaktsineerimiseks ettevalmistamine ehk veenmine lahku viia ning võimaldada vaktsineerida neil, kes selleks ise valmis on,» lisas ta.

Realo ei mõista, miks vaktsineerimises osalevad vaid vähesed valitud raviasutused ning nädalalõppudel ei korraldata massilist vaktsineerimist. «See ei ole millegagi seletatav, miks see peab olema teatud raviasutuste monopoolne tegevus. Enamus eratervishoiuasutusi on jäetud kaasamata, kuigi neil on olemas suurepärane võimekus aidata,» sõnas ta.

Vaktsiinid ei tohiks tema hinnangul külmikutes tolmu koguda, mil suur osa eesliinitöötajatest töölkäimist jätkab.

«Tööandjad on korduvalt öelnud, et tööandjad on valmis ise panustama ja riigile appi tulema. Seda alates logistika väljatöötamisest kuni vaktsineerimise hädavajalikkuse selgitamiseni,» edastati teates.

Tuleks tõsta inimeste teadlikkust

Tööandjate hinnangul tõuseks vaktsineerimise suhtes teadlikkus oluliselt, kui välja töötataks (video)materjalid nii eesti- kui vene keeles. Samuti usuvad nad, et vaktsiinidega seonduvad küsimused on paljud vastusteta ja samas aitavad kaasa eksiarvamuste levikule.

Suuremate tööandjate juures on mõistlikum ja kiirem vaktsineerida töötajaid kohapeal, ning siinjuures oleks tööandjad valmis appi tulema, kui riik seda võimaldab, teatab liit. «Teenindus- või tootmisettevõttes oleks korraga võimalik vaktsineerida suur hulk inimesi ning seeläbi oleks positiivne mõju märkimisväärne,» lisas Realo.

Tema sõnul on ainult aja küsimus, kui tekivad suured töökohapõhised kolded. «See tähendab, et mitte kümned, vaid sajad inimesed jäävad korraga töölt eemale ning see paneb tõsiselt ohtu oluliste teenuste tagamise,» hoiatas ta.

Tööandjate hinnangul peaks olema terviseamet põhiliseks ühiskonna informeerijaks ning vaktsineerimiskabinetid peaksid töötama seitse päeva nädalas ka koolides ja teistes ühiskondlikes asutustes.