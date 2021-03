Eestil on vaja välisinvesteeringuid finantssektorisse, sest see aitab teravdada konkurentsi turul, mis omakorda surub alla finantsteenuste hindu. Need aitavad luua ka targemaid töökohti, mis võimaldavad tõsta elatustaset ja suurendada maksulaekumisi. Kuid Eesti ei peaks investorite otsimisel põhjakaapele, tõdes finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler.