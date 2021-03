Häkker varastas paremäärmuslaste suhtlusvõrgustikust tuhandete kasutajate andmed

Wikileaksi-sarnane rühmitus DDoSecrets teatas, et nende käes on Gabi kasutajate andmed. Rünnaku taga oli häkker, kes kasutab nime «JaXpArO and My Little Anonymous Revival Project», kirjutab Cnet.

Sotsiaalvõrgustik Gab on populaarne neonatside, valgete ülemvõimu pooldajate ja Qanoni vandenõuteoreetikute seas. Gab on meelitanud ligi inimesi, kes on teistest suhtlusvõrgustikest blokeeritud.

DDoSecrets ütles, et ei riputa andmeid avalikult internetti, vaid kavatseb neid pakkuda ainult ajakirjanikele ja sotsiaalteadlastele.

Gabi tegevjuht Andrew Torba tunnistas, et sotsiaalvõrgustikku häkiti. Tema sõnul uurib ettevõte, mis täpselt juhtus ja kuidas seda tulevikus ära hoida.

Torba väitis aga ka, et on saanud lunaraha nõude, milles küsitakse 500 000 dollarit kasutajate andmete eest. «Need isikud on väljapressijad,» kirjutas Torba Gabi lehel avaldatud postituses. «Me ei maksa lunaraha. Me ei pea läbirääkimisi väljapressijatega. Punkt.»

Ta kritiseeris ka DDoSecretsi plaani jagada andmeid ajakirjanikega. «Need inimesed pole «eetilised häkkerid»,» kirjutas ta.