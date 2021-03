Riigikontroll: X-teed kasutavate ettevõtete turvalisust ei kontrollita

Auditiaruandes jõuti järeldusele, et X-tee taristu kesksed teenused on olnud võrdlemisi töökindlad – X-tee teenustes on viimase kolme aasta jooksul olnud X-tee kesksetest komponentidest tingituna üks olulise mõjuga katkestus, teatas riigikontroll.

RIA on riigikontrolli hinnangul selgitanud välja X-tee töökindlust ohustavad olulisemad riskid ja hinnanud neid. Riskide maandamiseks on välja töötatud meetmed, millest mitmeid ka rakendatakse.

Riigikontrolli teatel on muret tekitav see, et mitmetel juhtudel ei ole X-teel andmeteenust pakkuvad asutused sõlminud teenuse kasutamise kokkuleppeid. Kui lepinguid siiski sõlmiti, ei teinud ükski auditeeritud riigiasutustest kokkuleppe sõlmimise eel kindlaks, kas eraettevõtjad rakendavad piisavaid meetmeid turvariskide maandamiseks, et tagada andmete terviklus, konfidentsiaalsus ja käideldavus.