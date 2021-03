Tallinnas lähevad hästi kaubaks ka 4000-eurose ruutmeetrihinnaga korterid

Veebruaris müüdi Tallinnas 776 korterit, mis on protsent rohkem kui jaanuaris. Korteritehingute koguväärtus tõusis kuuga neli protsenti. Keskmine ruutmeetri hind tõusis aga 0,4 protsenti - 2243 euroni.

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul pole kinnisvaraturul sisuliselt mingit koroonamõju tunda: «Tänu nõudlusele ja kasvavale ehituskulule on tõusnud uute korterite hinnad, samas vanad on jäänud endisele tasemele. Uusarendused lähevad nii hästi kaubaks, et suurt väga enam valida polegi,» ütles Vahter. Tema sõnul tuntakse ka 4000 eurot ruutmeetri kohta maksva korteri vastu suurt huvi - korraga neli kuni viis inimest.