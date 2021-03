Arco Vara enamusaktsionär tegi teistele nigela väljaostmispakkumise

Veebruaris teatas Arco, et Rain Lõhmuse investeerimisfirma AS Lõhmus Holdings müüs 850 000 Arco Vara aktsiat OÜ-le Alarmo Kapital, mille tulemusena on Alarmol Arco Vara enamusosalus.

Ülevõtmispakkumise esemeks on Arco emiteeritud 8 998 367 nimelist lihtaktsiat, millest igaühe nimiväärtus on 0,70 eurot. Arco Varal on ainult ühte liiki aktsiaid ning iga Arco Vara AS aktsia annab aktsionärile Arco Vara AS üldkoosolekul ühe hääle. Kõik Arco Vara AS aktsiad on vabalt võõrandatavad ja on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil Balti põhinimekirjas.