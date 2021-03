Selver tühistab kampaaniareklaami ja lubab poodi ainult maskiga ostjaid

Selveri juht Kristi Lomp ütles, et esimest korda jätab Selver ära Laadapäevade reklaamikampaania, et mitte kutsuda lühikese perioodi jooksul kauplusesse suurt hulka inimesi. Samal põhjusel jäävad märtsis ära ainult füüsiliste kauplustega seotud hinnakampaaniate turundustegevused. Jätkuvad vaid e-poe kampaaniad.

Tühistatud on Laadapäevade otseposti, tele-, raadio ja digikanalite reklaamid ja välireklaam, juba trükitud ja klientide postkastidesse mõeldud otsepostituslehe tiraaž läks hävitamisele. See tõi Selverile mitmekümne tuhande euro suuruse kahju.

«Soovime teha kõik, mis meie võimuses, et hoida klientide ja töötajate tervist. Selleks peavad meie töötajad kandma isikukaitsevahendeid – maski või visiiri. Sama nõuame ka klientidelt: praeguste nakatumisnäitajate juures on mask hädavajalik, Selveris nüüdsest kohustuslik,» lausus Lomp. Samuti soovitab ta, et poes käiks leibkonnast üks liige.