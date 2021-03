Toimetuse poole pöördus hämmastunud lugeja, kes Kredexis taotlust täita soovides pidi pettuma ja nägi sihtasutuse kodulehel teadet: «Taotluste vastuvõtt on rahaliste vahendite ammendumise tõttu peatatud».

Kredexi kommunikatsioonijuht Joonase Kerge tunnistas, et nii see tõepoolest on.