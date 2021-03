Bahamal avastati rannast müstiline objekt, mis võib pärineda mõnelt Vene kosmoseaparaadilt

41 kilogrammi kaaluva objekti avastas eelmisel nädalal Briti naine Manon Clarke. «Nägime, et sellel on peal venekeelsed kirjad, seega hakkasime seda liiva seest välja kaevama, mis oli julge tegu, sest meil polnud aimugi, mis see oli,» ütles ta The Independentile.

Part of Russian spacecraft found on beach in Bahamas. https://t.co/CsYm97euZI pic.twitter.com/A97Sk5AXTX

Ekspertide hinnangul on tegemist ilmselt mõne kosmoseaparaadi kütusepaagiga, aga pole selge, kuidas see rannale sattus.

Kosmoseettevõtte Virgin Galactic juhi Mark Morabito sõnul on ta 99 protsenti kindel, et tegemist on mingi raketi kütusepaagiga. Venekeelne tekst objektil viitab, et see on valmistatud 2018. aastal.