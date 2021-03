Tänasest on kasutusel uued Euroopa energiamärgised

Kuna üha enam tooteid kuulub praegusel skaalal energiaklassi A+, A++ või A+++, on kõige olulisem muutus tagasipöördumine lihtsama A–G skaala juurde. See skaala on rangem ja seatud nii, et esialgu kuuluvad ainult vähesed tooted energiaklassi A. Nii jääb ruumi tulevikus energiatõhusamaid tooteid lisada.