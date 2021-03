Tallinna Lennujaam jäi miljonitega kahjumisse

2020. aastal läbis Tallinna lennujaama 863 585 reisijat, mida oli 74 protsenti vähem kui aasta varem. Reisijate arvu langusest hoolimata lõppes aasta positiivse kulumieelse ärikasumiga (EBITDA), mis ulatus 5,8 miljoni euroni, teatas lennujaam.

Ettevõtte käive langes aastaga 56 protsenti 20,6 miljonile eurole. Kontserni äritulud kokku olid 36,3 miljonit eurot, mida oli 24,1 miljoni euro võrra vähem kui 2019. aastal.

Seoses koroonaviiruse mõjuga lennureisijate ja lendude arvule koondas Tallinna lennujaam 2020. aastal 25 protsenti töökohadest ning aasta lõpu seisuga jätkas ettevõttes tööd 509 inimest.

«Vaatamata väga rasketele otsustele, saame tagantjärele tõdeda, et kiire reageerimine aitas meil jätkata strateegiliste investeeringutega ning säilitada endiselt hea investeerimisvõimekus. 2021. aastal jätkame mitmete strateegiliste projektidega nagu Tallinna lennuliiklusala laiendamine, Pärnu lennujaama ehitus ja Tallinna reisiterminali laiendamine,» ütles Tallinna lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike pressiteates.

Ta lisas, et samuti plaanib ettevõte oluliselt laiendada oma päikeseparkide võimsust, et järgmise aasta lõpuks oleks firma võimeline tootma 20 protsenti energiavajadusest päikesest ja oma tootmisüksustest. Tallinna lennujaama 2021. aasta investeeringute maht kokku on 35,9 miljonit eurot.

Tuvike rõhutas, et ettevõte jätkab mittelennundustulude osakaalu suurendamist tulude portfellis. «Eelmine aasta näitas, kui haavatav on lennundussektor, kui selle ainus sissetulek kaob. Jätkame mitmete äri arendusprojektidega, et kindlustada lennujaama jätkusuutlikkus ka sellistes olukordades, kus peamine sissetulekuallikas on tugeva löögi all,» lisas ta.

Kontsern investeeris mullu 16,7 miljonit eurot. Jätkus hooldeteenistuse reagendilao ja laohoone ehitus, mis valmis lõplikult tänavu jaanuaris. Suurematest investeeringutest algas Tallinna lennuliiklusala laiendus ning Pärnu lennujaama rekonstrueerimine. Samuti uuendas ettevõte pagasikontrolli seadmeid ja rajas üle Eesti lennujaamadesse kokku seitse päikeseparki.

«Kui möödunud aasta oli keeruline, siis täna näeme, et 2021. aasta võib kujuneda veelgi keerulisemaks. Reisijate arvuks prognoosime käesolevaks aastaks 33 protsenti 2019. aasta mahust ehk 1,06 miljonit reisijat, samas on aasta esimesed kuud olnud prognoositust madalama reisijate arvuga,» märkis Tuvike.

Ta lisas, et prognoositav käive on 21,3 miljonit eurot ja kahjum 5,3 miljonit eurot. «2020. aastaga võrreldes suurem kahju on tingitud võrdlusbaasiks oleva 2020. aasta tugevast kahest esimesest kuust, reservide ärakasutamisest, mille tulemusena ei ole võimalik enam kulusid vähendada ning toetusmeetmete puudumisest. Kulude juures mängib oma rolli ka lumerohke aasta algus, kus lumekoristusega seotud kulud on kasvanud eelmise aastaga võrreldes 10 korda,» märkis Tuvike.

Detsembri keskpaigas teatas valitsus, et alates 1. jaanuarist kaotatakse lennupiirangud, mis andis lennufirmadele võimaluse alustada hetke turunõudlusele vastava lennuplaani koostamist. Tänu sellele on võimalik taasavada mitmed olulised sihtkohad ning pakkuda reisijate nõudlusele vastavat lennugraafikut nii sihtkohtade kui ka kellaaegade suhtes.

Möödunud nädal teatas Swiss uue vedajana lennuliini avamisest Zürichisse alates juunist. Sihtkohtade ja reisijate arvu kasvu prognoosib lennujaam alates suvest.