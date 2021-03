Meremuuseumis jäävad avatuks vaid Lennusadama jahisadam ja kohvik

Meremuuseumi kommunikatsioonijuht Õnne Mets teatas, et kehtestatud piirangute tõttu suleti tänasest meremuuseumi ekspositsioonid, edasi lükatakse ka kõigi vanuseastmete muuseumitunnid. Muuseumipoed on kinni, kuid Lennusadama jahisadam jätkab tööd ning jahtide, laevade ning reisijate liikumine jääb avatuks. Lennusadama välialal jääb avatuks mänguväljak ja kailt saab vaadata muuseumilaevu, kohvik Maru angaaride teisel korrusel pakub kohapeal esmaspäevast reedeni lõunasööki ning toidu koju või kontorisse tellimise võimalust.

Lennusadama jahisadama juht Lauri Väinsalu ütles, et kuigi suurem osa jahtidest ja mootorpaatidest tõsteti sügisel veest välja, on laevaliiklus Lennusadamas jätkunud läbi talve. Põhiliselt sõidavad Naissaart teenindavad mootorlaevad, kuid vees on ka üksikud purjekad ja väiksemad paadid. Hobimeresõidu hooaeg pole veel alanud, kuid ettevalmistused juba käivad ning paadiomanike huvi kaikohtade vastu on Väinsalu kinnitusel suur.