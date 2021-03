Lidlil kerkib kaheksa kauplust neljas Eesti linnas

Jaemüügihiiul Lidl on Eestis valmimisjärgus kaheksa kauplust neljas linnas, kaks kauplust on saanud juba ka kasutusloa. Lidl Eesti töötajate arv on tõusnud üle 180 ja ettevõttel on suured laienemisplaanid, teatas Lidl Eesti.