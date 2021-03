Kaspar Oja: piirangute sotsiaalne mõju on suurem kui majanduslik

Eesti SKP langes mullu neljandas kvartalis aastatagusega võrreldes 1,2%. Kasvu pidurdasid piirangutest mõjutatud harud, nagu majutus, toitlustus ja meelelahutus. Samuti vähendas SKP kasvu põllumajandus, mille käekäik ongi hüplik. Samas mitmel harul, nagu IT või finantssektor, läks küllaltki hästi.

Teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes oli Eestis jaemüük aasta lõpus palju tugevam. See iseloomustab piirangute leebust: siseturule suunatud sektori käekäik sõltub suuresti meie enda piirangutest. Samuti on ettevõtete ootused muutunud optimistlikumaks kui mujal Euroopas. Teisalt on eksportiva sektori toodang arenenud sarnaselt teiste Euroopa Liidu riikidega – eksportiva sektori käekäik sõltub rohkem teiste riikide piirangutest.