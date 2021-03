Eestlanna asub maailma suurima toidukontseni Balti üksust juhtima

Nestlé S.A. on Šveitsi rahvusvaheline toidu- ja joogitöötlemise firma, mille peakontor asub Šveitsis Vaudis Veveys. See on tulude poolest suurim toidutootja maailmas alates 2014. aastast. Kontserni toodete hulka kuuluvad näiteks KitKat, Maggi, Nescafe,