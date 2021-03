Eestlaste kuukaamerad läbisid esimesed katsetused

Kuigi arendustööd on siin üksjagu, on NASA missiooni osaliseks valimine pigem tunnustus Crystalspace’i kaamerate baasmudelitele, on Postimees varem kirjutanud.

Kaamerate prototüüp läbis katsed Tartu observatooriumi sertifitseeritud laboris, mis on mõeldud kosmoseinstrumentide katsetamiseks. «Kaameraid katsetati vaakumkambris, vibratsioonistendil ning testiti ka põrutuskindlust. Katsed on vajalikud selleks, et veenduda, et Kuule saadetavad kaamerad peaksid vastu ekstreemsetele tingimustele: kaamerate ülessaatmisega kaasnevatele vibratsioonidele ja temperatuurikõikumistele Kuu peal töötamisel,» selgitas dr Mihkel Pajusalu, Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia osakonna juhataja ja kosmosetehnoloogia kaasprofessor.