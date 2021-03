Miks ei jõuta mõttest tegudeni? Vanemad vastajad leidsid, et neil pole mõtet pingutada. Nooremate puhul tuli välja, et 45% ei õpi ajapuudusel. 35% pole leidnud sobivat eriala. 32% arvab, et õppimine on kallis ja nad kaotavad palgas, kui vahepeal kooli tagasi lähevad. Üks vastaja kirjutas, et tahaks väga õppida veel, aga ei näe, et see oleks võimalik majanduslikel põhjustel.