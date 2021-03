Ettevõtjad: maksuvaba tervisekulu võiks tulla ka vaktsineerimise pealt

Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas, et lubades ettevõtjatel panustada maksuvabalt rohkem töötajate tervisesse, on võimalik ennetada haigusi ja suurendada inimeste tervena elatud aastate arvu. «Kehtiv regulatsioon ei võimalda praegu tööandjatel piisavalt palju panustada töötaja tervisesse, sest 100 eurot kvartalis on võrdlemisi madal piirmäär ning samuti on teenuste hulk liiga kitsas.»

Palts tõi välja, et aina rohkem annavad ettevõtjad tagasisidet, et töötajate tervisesse investeerimise takistuseks on suur maksukoormus. «Ideaalis võiks tööandjal olla võimalus ilma maksukoormuseta hüvitada kõik töötaja tervisega seonduvad kulud, et ennetada suuremate ja kulukamate terviseprobleemide tekkimist,» sõnas Palts, kuid möönis, et selline lai sõnastus võib kaasa tuua maksuvabastuse kuritarvitamise ja seetõttu on ettepanekus esialgsed konkreetsed ja piiritletud teenused.