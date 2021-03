Telia lõpetab koostöö perioodilise sisuteenuse pakkujatega

Perioodiline sisuteenus on pideva nädala- või kuutasuga teenus, mis perioodiliselt, näiteks kord nädalas, pakub liitunud klientidele mobiilisisu, näiteks helinad, taustapildid, horoskoobid ja muu taoline.

«Otsustasime perioodilise sisuteenuse vahendamise lõpetada klientide tagasiside tõttu. On ette tulnud olukordi, kus klient on saanud halva kogemuse, olgu selleks siis selle teenuse aktiveerimise, lõpetamise või arveldamisega seotud mured,» selgitas Telia Eesti erakliendiüksuse juht Kristjan Viilmann pressiteates. «Samuti on klientide nõudlus seda tüüpi teenuse vastu vähenemas,» nentis ta.